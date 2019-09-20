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Александр Зотов: попросим РФС дать Кокорину возможность играть во время разбирательства

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов прокомментировал решение Российского футбольного союза отказать "Зениту" в заявке на первую половину сезона форварда Александра Кокорина, который в этом месяце был освобождён из колонии.

"В нынешнем составе комитета по статусу игроков места для представителей профсоюза, к сожалению, не нашлось, хотя кандидатуру мы выдвигали. Чем руководствовался комитет помимо того, что опубликовано на сайте, я сказать не берусь. Опротестовать решение можно, но я боюсь, что это займёт достаточно много времени и, возможно, до следующего трансферного окна окончательное решение принято не будет. Дело может дойти до CAS.

Есть практика ФИФА, когда в спорных ситуациях футболистам дают возможность выступать за клуб, с тем чтобы не терять квалификацию и поддерживать форму. Нужно учитывать специфику работы футболиста, должна быть постоянная практика. Исходя из этого, мы будем просить РФС дать Александру возможность играть во время разбирательства.

Уверен, сам Александр будет оспаривать это решение. Шансы оценивать я не хочу, но если бы не было ни одного шанса, то зачем что-то делать? Возможности есть всегда, мы будем пытаться понять, чем руководствовался комитет. Также мы будем наставить на включении в комитет нашего представителя. Сейчас мы же попросим РФС, чтобы Кокорину дали играть до начала следующего трансферного окна", - цитирует Зотова "Чемпионат".


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Теги: Зотов Кокорин Зенит
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