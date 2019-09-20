Вадим Евсеев ушел с пресс-конференции после вопроса о Вомбергаре

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев после победы над "Спартаком" был немногословен на послематчевой пресс-конференции.

Фото: gorobzor.ru

- Порадовала игра Вомбергара. Его физические кондиции позволят ему сыграть больше в следующем матче?



- А мне не понравилось, как он вышел. Как выходят в такую погоду с такими шипами? Пять раз поскользнулся! То, что он вышел, значит он готов. Будем дальше его рассматривать.



Стоп! Вопросы какие-нибудь бывают у вас другие, а не о Вомбергаре? - добавил Евсеев.



- А вы можете нормально отвечать на них?



- Я вам нормально отвечаю, - заключил специалист.



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