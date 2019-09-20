Емельянов: не очень люблю "Спартак". Там работают люди, которые некоторых раздражают, в том числе и меня

Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в 10-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.



Фото: ФК "Уфа"

- Эмоций чуть больше, чем после победы над "Зенитом", потому что это народная команда. Их приятно обыграть на своем стадионе. Это более важная победа, чем даже над "Зенитом".



- "Спартак" чем-то удивил? Соперник сильно отличался от своей прошлой игры с "Уралом"?



- Мы не смотрели на это серьезно. "Спартак" есть "Спартак". Не важно, в какой он форме. Мы выходим играть с этой командой в два раза злее, чем с другими.



- А почему на "Зенит" некоторые команды не выходят в два раза злее, а на "Спартак" выходят?



- Так сложилось. Там работают такие люди, которые раздражают некоторых, в том числе и меня. Я не очень их люблю. Для меня важно их обыгрывать.



- Кого конкретно не любите?



- Не буду говорить. Есть там некоторые люди.