- Эмоций чуть больше, чем после победы над "Зенитом", потому что это народная команда. Их приятно обыграть на своем стадионе. Это более важная победа, чем даже над "Зенитом".
- "Спартак" чем-то удивил? Соперник сильно отличался от своей прошлой игры с "Уралом"?
- Мы не смотрели на это серьезно. "Спартак" есть "Спартак". Не важно, в какой он форме. Мы выходим играть с этой командой в два раза злее, чем с другими.
- А почему на "Зенит" некоторые команды не выходят в два раза злее, а на "Спартак" выходят?
- Так сложилось. Там работают такие люди, которые раздражают некоторых, в том числе и меня. Я не очень их люблю. Для меня важно их обыгрывать.
- Кого конкретно не любите?
- Не буду говорить. Есть там некоторые люди.
Емельянов: не очень люблю "Спартак". Там работают люди, которые некоторых раздражают, в том числе и меня
Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в 10-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: ФК "Уфа"
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