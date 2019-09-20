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Емельянов: не очень люблю "Спартак". Там работают люди, которые некоторых раздражают, в том числе и меня

Полузащитник "Уфы" Данила Емельянов прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в 10-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: ФК "Уфа"
- Эмоций чуть больше, чем после победы над "Зенитом", потому что это народная команда. Их приятно обыграть на своем стадионе. Это более важная победа, чем даже над "Зенитом".

- "Спартак" чем-то удивил? Соперник сильно отличался от своей прошлой игры с "Уралом"?

- Мы не смотрели на это серьезно. "Спартак" есть "Спартак". Не важно, в какой он форме. Мы выходим играть с этой командой в два раза злее, чем с другими.

- А почему на "Зенит" некоторые команды не выходят в два раза злее, а на "Спартак" выходят?

- Так сложилось. Там работают такие люди, которые раздражают некоторых, в том числе и меня. Я не очень их люблю. Для меня важно их обыгрывать.

- Кого конкретно не любите?

- Не буду говорить. Есть там некоторые люди.


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Теги: Емельянов Уфа Спартак
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