Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал ситуацию вокруг регистрации нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Я поддерживаю Семака. В этом случае можно было сделать какое-то исключение, даже если регламент не позволяет.
Кокорину дали шанс, подписав контракт до конца сезона. Пожалуйста, выходи и доказывай!
Сможет ли Кокорин вернуться в сборную? Все в его руках! Шанс он получил, условия для работы созданы. А качества для игрока сборной у него есть. Самое главное, быстро набрать форму, сбросить лишний вес и показать хороший футбол. Такими игроками не разбрасываются, он сможет помочь сборной", — цитирует Кирьякова "Спорт День за днем".
Сергей Кирьяков - о Кокорине: такими игроками не разбрасываются, он еще сможет помочь сборной
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