Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки заступилась за нападающего "Зенита" Александра Кокорина, которого РФС отказался заявлять на сезон в составе петербургского клуба.
"Рассмотрев "уникальное и сложное дело" Александра Кокорина, комитет РФС по статусу игроков вынес очень простое решение и отказал "Зениту" в заявке Александра Кокорина для участия в матчах РПЛ.
Вслед за колонией и несмотря на то, что Кокорин физически не мог подать документы в срок, РФС отказывает ему в праве на профессию. Очень советский подход к реабилитации: мы тебя исправили, но вот тебе волчий билет, и живи как хочешь.
Происходящее — это проблема, которая касается не только РФС, это проблема целой страны. У нас много желающих наказать и единицы тех, кто готов дать человеку шанс на исправление и восстановление репутации. Жажда крови у нас заменяет эмпатию.
Есть простой и понятный принцип: не может быть двух наказаний за один и тот же проступок. Но, как выяснилось, это слишком сложный подход для понимания некоторых людей…", — написала Канделаки в телеграме.
Тина Канделаки обвинила РФС в советском подходе к делу Кокорина
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