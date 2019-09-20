Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал победу в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).
"Победили за счёт командных действий, грамотной установки тренера. Желание игроков тоже сыграло свою роль. Ни одного удара в створ? Ну мы же били по воротам, создавали моменты. Если бы не автогол, мы бы забили, нам воздалось. Возможное увольнение Кононова после нашей победы — не наш вопрос. Решать руководству "Спартака", нам надо набирать очки.
Спасибо болельщикам, что пришли в такую не самую хорошую погоду. Они сыграли большую роль. Ставим ли цель теперь попадать в еврокубки? Скоро соберёмся попечительским советом и подумаем. Почему бы и нет. Если "Спартак" решит пригласить Евсеева, то препятствий чинить не будем. Мы будем только горды, что ещё один наш тренер возглавит топовый клуб в РПЛ", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Шамиль Газизов: если "Спартак" захочет пригласить Евсеева, препятствий не будет
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