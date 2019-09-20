Российский актёр театра и кино, болельщик московского "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал поражение красно-белых в выездном матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1).
"Думаю, Кононову надо дать отдохнуть. Интересно, кто будет вместо него. Кто нужен вместо него «Спартаку»? Я бы выбрал, наверное, Шалимова. Он уже один раз заменил Кононова, и получилось достаточно удачно. Кононов сказал, что верит в себя? Ну посмотрим, верит так верит", - цитирует Ефремова "Чемпионат".
Михаил Ефремов: Кононову надо дать отдохнуть, вместо него назначить Шалимова
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