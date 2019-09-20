Полузащитник "Спартака" Алекс Крал прокомментировал поражение команды от "Уфы" (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.
"Состояние газона не имеет значения. Он для всех одинаковый. Что касается игры, то она похожа на игру в последнем матче. Нам нужно создавать больше опасных моментов. У нас все хорошо с контролем мяча и единоборствами, но нам нужно быть опаснее в штрафной площади.
Мы проиграли несколько матчей, но у нас сильная команда. Нам просто надо прибавлять в некоторых аспектах", - цитирует Крала Sport24.ru.
Алекс Крал: "Спартак" проиграл несколько матчей, но у нас сильная команда
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