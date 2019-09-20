Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев, перешедший в российский клуб из "Витесса", рассказал, что ждет от него главный тренер Сергей Семак.
"Конечно, понимаю, что ждет Семак. Хотя против «Лиона» вышел, по сути, в конце своей первой недели в команде. К ребятам еще тоже, конечно, привыкаешь, к тренировкам. На это нужно, пусть и небольшое, но время. Однако в целом все понятно. Пожелания от него? Играть в свой футбол, показывать лучшие качества. А чтобы в чем-то меня ограничивали или наоборот — такого нет.
Готов ли к российским реалиям? Вы про ближайшую поездку в Красноярск? (Смеется.) Конечно, готов, я же все это знаю. Вот если бы на моем месте голландец оказался, он бы только головой покачал — один раз слетал бы, и все. Там-то максимально долгий выезд — два часа на автобусе", — цитирует Караваева "Матч ТВ".
Вячеслав Караваев: понимаю, что ждет от меня Семак в "Зените"
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