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Вячеслав Караваев: понимаю, что ждет от меня Семак в "Зените"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев, перешедший в российский клуб из "Витесса", рассказал, что ждет от него главный тренер Сергей Семак.

"Конечно, понимаю, что ждет Семак. Хотя против «Лиона» вышел, по сути, в конце своей первой недели в команде. К ребятам еще тоже, конечно, привыкаешь, к тренировкам. На это нужно, пусть и небольшое, но время. Однако в целом все понятно. Пожелания от него? Играть в свой футбол, показывать лучшие качества. А чтобы в чем-то меня ограничивали или наоборот — такого нет.

Готов ли к российским реалиям? Вы про ближайшую поездку в Красноярск? (Смеется.) Конечно, готов, я же все это знаю. Вот если бы на моем месте голландец оказался, он бы только головой покачал — один раз слетал бы, и все. Там-то максимально долгий выезд — два часа на автобусе", — цитирует Караваева "Матч ТВ".


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Теги: Караваев Семак Зенит
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