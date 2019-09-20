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"Ростов" - о матче с "Динамо": пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана

Футбольный клуб "Ростов" на своей странице в твиттере анонсировал продажу билетов на домашний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо".

"Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием "Ростов Арена". Пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана", — говорится в сообщении "Ростова".



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Теги: Ростов Динамо
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