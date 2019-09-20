"Ростов" - о матче с "Динамо": пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана

Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием «Ростов Арены». Пришла пора выяснить, кто же живет на дне океана ??



С 10:00 21 сентября, начнут работу кассы стадионов «Олимп-2» и «Ростов Арена». Билеты доступны онлайн ??https://t.co/53urLSErDk pic.twitter.com/lcmDe9nzS8 — Football Club Rostov (@rostovfc) September 20, 2019

Футбольный клуб "Ростов" на своей странице в твиттере анонсировал продажу билетов на домашний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо"."Совсем скоро нам предстоит очередное сражение в глубоком океане под названием "Ростов Арена". Пришла пора выяснить, кто же живёт на дне океана", — говорится в сообщении "Ростова".