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Александр Бубнов: "Спартак" рискует окончательно утвердиться в статусе середняка РПЛ

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал поражение красно-белых в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1).

"У "Спартака" большие проблемы в атаке и средней линии, причём первые вытекают из вторых. Нет организации полузащиты, должного ведения игры, соответственно нападение не получает должного обслуживания. Командная скорость очень низкая, потому обороняющейся команде не составляет особого труда разрушать позиционные атаки красно-белых. Когда же они просто переходят на забросы в штрафную, выясняется, что "второй этаж" "Спартак" по большей части также проигрывает.

Олег Кононов пытается исправить ситуацию, постоянно тасуя состав, ища правильные ходы. Но не находит, а в действиях команды от этого только больше хаотичности и несыгранности. Отсюда и невыразительная игра новичков, которые поначалу блеснули за счёт класса и эмоций, но на дистанции в одиночку ничего не сделать. Перманентная ротация лишь усложняет Шюррле и компании и без того трудную задачу.

Что дальше будет со "Спартаком"? Очевидно, что отставка Кононова при такой игре не за горами, случится она на следующей неделе или в октябре. Если команда продолжит проигрывать, иных вариантов просто нет. В то же время не исключаю, что при наличии прогресса руководство возьмет паузу до зимнего перерыва. Но тогда есть большой риск окончательно утвердиться в статусе середняка Премьер-Лиги, которым сегодня "Спартак" и является. А если спроецировать ситуацию на Европу и на вчерашние результаты идущих в группе лидеров ЦСКА и "Краснодара", картина получится ещё более мрачная", - цитирует Бубнова Sportbox.


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Теги: Бубнов Спартак Уфа
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