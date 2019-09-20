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Дмитрий Селюк: РФС принял правильное решение по Кокорину. Могу только поаплодировать

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о решении РФС, отказавшего в удовлетворении заявления "Зенита" о регистрации нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода.

"Считаю, что РФС начал подходить к решению вопросов стратегически, думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. За это я могу им только поаплодировать. Ни в коем случае нельзя было открывать этот ящик Пандоры.

Сейчас профсоюзы и юристы типа Зайцева пытаются умничать по этому вопросу, заявляя, что они выиграют суд у РФС в CAS. Советую Зайцеву в CAS даже не обращаться, так как вышедший из тюрьмы Кокорин в Швейцарии не будет выглядеть, как Юрий Гагарин, что происходит сегодня в России. Когда я читаю все эти заявления Зайцева, профсоюзов, Колоскова и Тины Канделаки, у меня возникает ощущение, что я попадаю в театр абсурда. Вы сошли с ума!

Кокорину в любом случае нужно пару месяцев на восстановление, как и Мамаеву. Его никто не лишает возможности тренироваться с командой, а играть сейчас он все равно бы не смог. Уже с января он снова будет зарегистрирован "Зенитом". Так для чего эта пустая болтовня? Зачем на ровном месте идти против закона и существующих правил?

Зайцев, ты готов идти против России в швейцарском суде, используя фейковые документы? С точки зрения своего пиара — возможно, да. Но не с точки зрения законодательства.

Считаю, что всем надо успокоиться. РФС принял правильное решение. А для Кокорина и Мамаева это не играет абсолютно никакой роли, так как эти два месяца они в любом случае будут восстанавливаться и набирать форму. Или Семак хотел выпустить Кокорина уже в следующем матче Лиги чемпионов с "Бенфикой"? Не смешите людей.

Все должны понимать одну вещь: даже в случае разрешения Кокорину быть заявленным уже сейчас, это вызвало бы впоследствии волну претензий как других игроков, так и клубов к РФС в аналогичных ситуациях", - цитирует Селюка Sport24.ru.


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Теги: Селюк Кокорин Зенит
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