Василий Уткин: спорим, когда Мамаев договорится с "Динамо", обязательно будут подъемные?

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что полузащитник Павел Мамаев ведёт переговоры с московским "Динамо".

Фото: РИА Новости