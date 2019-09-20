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Василий Уткин: спорим, когда Мамаев договорится с "Динамо", обязательно будут подъемные?

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что полузащитник Павел Мамаев ведёт переговоры с московским "Динамо".
Фото: РИА Новости
"Мамаев ведет переговоры с "Динамо". Спорим, когда договорится, обязательно будут подъемные?", - саркастически написал Уткин.

Вчера, 20 сентября, "Краснодар" объявил о расторжении контракта с 31-летним футболистом.


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Теги: Уткин Мамаев Динамо
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