Григорий Иванов: про "Спартак" после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать. Но на самом деле нужно просто потерпеть
Руководитель екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о выступлении "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
"Спартак"? Ему нужно ещё немного подождать, набраться терпения. Про "Спартак" после каждой игры говорят: этих снять, тех убрать… Но на самом деле нужно просто потерпеть. У них фактически новая команда. Если болельщики и руководство сейчас не дадут времени на образование коллектива, ничего хорошего это не принесёт. "Спартак" взял очень хороших футболистов летом, просто им нужно сыграться", — приводят слова Иванова "Известия".
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