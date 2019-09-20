Дмитрий Селюк: не могу понять многомиллионные траты "Спартака" якобы в укрепление

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал поражение московского "Спартака" в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (0:1).

фото: footboom

Спартак очень разочаровал. Не могу понять многомиллионные траты якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление. Если эти команды переодеть майками, то они ничем не отличаются друг от друга. Грустно. — Dimitry Seluk (@dmitriseluk) September 20, 2019

"Спартак" очень разочаровал. Не могу понять многомиллионные траты якобы в укрепление, а на самом деле в ослабление. Если эти команды ("Спартак" и "Уфу". – Прим. "Rusfootball") переодеть майками, то они ничем не отличаются друг от друга. Грустно", – написал Селюк в "твиттере".