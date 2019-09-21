Президент "Урала": из-за нового лимита на легионеров ничего страшного не произойдет
Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что у клуба не будет больших проблем в следующем сезоне из-за нового лимита на легионеров.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
"У всех ребят действующие контракты. Будем смотреть на те предложения, которые нам поступят. При этом будем искать новых игроков. Взяли несколько мальчишек, которые играют теперь у нас. Так что, думаю, ничего страшного не произойдет", - цитируют Иванова "Известия".
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