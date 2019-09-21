Президент "Урала": из-за нового лимита на легионеров ничего страшного не произойдет

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил, что у клуба не будет больших проблем в следующем сезоне из-за нового лимита на легионеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев