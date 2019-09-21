Матч "Зенит" — "Рубин" посетят до 45 тыс. болельщиков

На матче 10-го тура РПЛ "Зенит" — "Рубин" ожидается до 45 тысяч зрителей, об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба . Казанскую команду поддержат до 100 болельщиков.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

Встреча состоится сегодня, 21 сентября, на "Газпром Арене". Матч начнется в 19:00 по московскому времени. "Зенит" сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в рубиновой форме, вратарь — в зеленом.