"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.
Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.
"Ахмат" — "Крылья Советов": стали известны составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном и начнется в 14:00 по московскому времени.
фото: официальный сайт ФК "Ахмат"
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