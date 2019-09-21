"Ахмат" — "Крылья Советов": стали известны составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Крыльев Советов" на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном и начнется в 14:00 по московскому времени.

фото: официальный сайт ФК "Ахмат"

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.



Запасные: Мелихов, Гиголаев, Нижич, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев.



"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Комбаров, Чернов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Антон, Канунников, Соболев.



Запасные: Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Тимофеев, Терехов, Якуба, Киселёв, Мияйлович, Смирнов, Радонич.