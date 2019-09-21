Йордан Осорио: в тоннеле приветствия "Зенита" особенно сильный пинок дал Дриусси. Запомнилось надолго

Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых дал ему самый сильный пинок, когда он пробегал через традиционный коридор новичков питерского клуба.

фото: официальный сайт ФК "Зенит"