"В товарищеских матчах нет никаких ограничений. У нас два окна — в октябре и ноябре, сейчас думаем, с кем можно было бы сыграть. Если Кокорин будет готов, почему не сыграть. Пока о возвращении на поле рано говорить, не надо бежать впереди паровоза", — цитирует Медведева ТАСС.
Вчера, 20 сентября, стало известно, что РФС отказал в заявке Кокорина в состав "Зенита".
Александр Кокорин в октябре может сыграть за "Зенит" в товарищеском матче
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев допустил, что нападающий Александр Кокорин может поучаствовать в товарищеском матче команды в октябре.
Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
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