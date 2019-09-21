Голкипер "Ахмата" Виталий Гудиев выбыл из строя на шесть недель

Голкипер "Ахмата" Виталий Гудиев в ближайшее время не сможет помочь грозненской команде в связи с травмой, сообщает пресс-служба клуба

фото: официальный сайт ФК "Ахмат"

24-летний вратарь получил повреждение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:2). В результате медицинского обследования у Гудиева был выявлен надрыв внутренней косой мышцы живота с правой стороны, из-за чего ему придётся пропустить не менее шести недель.