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Когда права на ошибку уже не было: «Крылья» лишили «Ахмат» победы в последней атаке

Максим Карпов не зря сходил в чужую штрафную, когда самарцы, казалось, уже упустили все шансы отыграться.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Неожиданно одинаково плохо

Если от «Крыльев» после очередной масштабной пертурбации, не сделавшей команду сильнее, ожидать слабого старта было нужно, то «Ахмат» действительно неприятно удивляет. Рашид Рахимов приучил к тому, что грозненцы идут в верхней части таблицы, но сейчас вспоминаются скорее времена Кононова. Чеченская команда не смогла победить в 5 турах подряд, едва спаслась от поражения в домашнем матче с «Тамбовом», а всё это время в инфополе вспоминают про Магомеда Адиева…

Перемены после поражений от лидеров

Но пока Рахимова никто не поменял, в его состава два изменения были предопределены: вместо схватившего удаление Швеца появился Бериша (вариант очевидно более атакующий), а доигравшего матч в Ростове с травмой Гудиева в воротах сменил Городов. На острие атаки на этот раз вышел Понсе, а не Митришев. До этого венесуэлец попадал в старт только против «Тамбова».

Несмотря на 4 пропущенных мяча от «Краснодара» и в целом очень слабую игру обороны по сезону, Божович не стал перекраивать центр защиты, зато изменилась ситуация на флангах. Выздоровел Анюков – Кабутов вернулся в полузащиту, в обратном направлении с травмой Полуяхтова проследовал Комбаров. В полузащите Тимофеева сменил Антон.

У Антона – лучший последний паса «Ахмата»

Более конструктивный румын на 27-й минуте вообще не вовремя продемонстрировал свои ассистентские способности: Паул хотел просто опередить Беришу в борьбе за мяч, а вместо этого отправил свечу на Понсе. Рыжиков не успел на выход, но голкипера и защитников успокоил офсайд.

Ненадолго. Бригада Станислава Васильева – для премьер-лиги новая, и адаптация проходит нелегко. Но в конце концов арбитры разобрались, что мяч к Понсе отправился от игрока «Крыльев», и засчитали чистый гол. И такой глупый для гостей.



До перерыва команды наиграли на 1:1

Суперзвезда российского тенниса Даниил Медведев недавно заявил, что не может смотреть такие унылые матчи, как «Ахмат» – «Крылья». Не сказать, что сегодня команды искрили, но на первых минутах они обменялись опасными ударами Кабутова и Роши из штрафной. Затем Исмаэл проверил Рыжикова со стандарта, а Зиньковский после ошибки Мусалова убежал 1 на 1 и промахнулся.

В принципе, и на гол «Крылья» ответили ударом Чернова после подачи штрафного – плохим, но с опасной позиции. Так что и моментам, и по ударам к перерыву можно было констатировать полное равенство. Другое дело, что из-за одной нелепости такое положение дел с 27-й минуты устраивало только «Ахмат».

После забитого гола хозяева заиграли в обороне строже. Лидером атаки «Крыльев» был Зиньковский, часто принимавший неверные решения или неточно их исполнявший. Но через Антона шли все атаки гостей, которые в этом раз никак не могли найти передачами Соболева.

Роши не обеспечил «Ахмату» спокойную жизнь

Второй тайм обещал стать для «Крыльев» тяжелейшим: их не очень изобретательной и классной атакующей группе нужно было идти вперёд, что не могло не привести к потерям. Вдобавок к 50-й минуте оба и так не особо скоростных центрдэфа самарцев повисли на карточках.

К середине тайма особенно выразился скоростной кризис Комбарова, который на рывках проигрывал всем и везде. На его фланге лютовал Роши – албанец минимум четырежды сверхопасно выбегал к чужим воротам, но то подводили партнёры, то самому Одисе не хватало точности. Когда всё наконец сложилось, убойный удар Олега Иванова отразил Карпов.

Матч жизни Карпова

Допускающий много ошибок в этом сезоне защитник уже через минуту подарил мяч сопернику перед своей штрафной, но в конечном итоге стал героем и провёл самый яркий матч в жизни.

Во-первых, Максим должен был сравнивать счёт ещё на 62-й минуте, когда добивал мяч в угол, который только казался пустым – Глушаков явил миру ремейк «ноги Бога» Акинфеева, только удар был с линии вратарской, а не с 11-метровой!

Ближе к концовке суперсэйв совершил Городов, не только потащивший удар Терехова, но и успевший ногой выбить мяч из-под носа Соболева.

Если не забивать такие моменты – не проиграть, казалось бы, невозможно, однако в самой последней атаке, после которой судья точно дал бы финальный свисток, Карпов оставил за собой последнее слово. Центральный защитник пошёл в чужую штрафную (при наличии там Соболева и Радоньича) и завершил старания Терехова с Зиньковским голевым тычком, которого «Крыльям» так не хватало.



Не сказать, что гости владели во втором тайме каким-то преимуществом, отметились интересными задумками. Навешивали, зарабатывали стандарты. Они тратили очень много сил, бегая назад за контратаками соперника, но бились до конца, создали три голевых момента после перерыва, а потому такой результат однозначно заслужили.

Говорят, это был матч за отставку?

Положение Рахимова действительно было и остаётся шатким, Божовичу бы наверняка дали провести домашний матч с «Тамбовом». От него будет зависеть очень многое: когда «Крыльям» ещё побеждать? Сегодня получилось не проиграть и, несмотря на поздний гол, показать, что команда прямо сейчас не слабее «Ахмата».

С грозненской стороны упущенная победа, конечно, рассматривается по-другому. Ладно игры с грандами, но ничьи с «Тамбовом» и «Крыльями» – это не признак сильной домашней команды, которой «Ахмат» был когда ещё назывался «Тереком». Притом сегодняшний матч и складывался по сценарию, близкому к идеалу: оставалось только развить успех на контратаках или надёжнее сыграть на удержание, но сейчас команда Рахимова слаба почти во всём.


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Теги: Крылья Советов Ахмат Карпов Роши Рахимов Божович
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