"На этой неделе Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым вышел на свободу. И даже подписал контракт с "Зенитом" — правда, комитет РФС по статусу игроков регистрировать Кокорина отказался, чем вызвал гнев Сергея Семака.
Говорили, что Кокорин получит практику — хотя бы тренировочную — в "Сочи". По моим данным, Александр мог оказаться в чемпионате Франции. Несмотря на долгую паузу в карьере, Кокорин вызвал серьезный интерес от одного из клубов Лиги 1.
"Зенит" готов был не препятствовать Александру и дать возможность поиграть три месяца, чтобы предоставить практику хотя бы где-то.
Все уперлось в выезд за границу. Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу — в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе», — написал Арустамян в телеграме.
Нобель Арустамян: Кокорин мог оказаться в чемпионате Франции, но все уперлось в выезд за границу
Комментатор Нобель Арустамян рассказал о будущем нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который 17 сентября вышел на свободу.
Фото: Российская газета
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