В матче 10-го тура чемпионата России "Тамбов" на своем поле обыграл "Ростов" - 2:1.
Чемпионат России
10 тур
Голы: Мелкадзе, 38, 61 - Шомуродов, 27.
Нереализованный пенальти: Костюков, 15 (вратарь).
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Оейволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв (Кулик, 89), Обухов, Костюков (Аппаев, 66), Мелкадзе (Чернышов, 65).
"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Глебов (Долгов, 79), Попов, Ерёменко, Ионов, Байрамян (Ведерников, 88), Шомуродов.
Предупреждения: Карасёв, 7, Долгов, 90, Тетрашвили, 90, Шомуродов, 90+2, Шелия, 90+3.
"Тамбов" благодаря дублю Мелкадзе обыграл "Ростов"
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