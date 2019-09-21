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"Тамбов" благодаря дублю Мелкадзе обыграл "Ростов"

В матче 10-го тура чемпионата России "Тамбов" на своем поле обыграл "Ростов" - 2:1.

Чемпионат России

10 тур

Голы: Мелкадзе, 38, 61 - Шомуродов, 27.

Нереализованный пенальти: Костюков, 15 (вратарь).

"Тамбов": Шелия, Рыбин, Оейволе, Таказов, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Карасёв (Кулик, 89), Обухов, Костюков (Аппаев, 66), Мелкадзе (Чернышов, 65).

"Ростов": Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Глебов (Долгов, 79), Попов, Ерёменко, Ионов, Байрамян (Ведерников, 88), Шомуродов.

Предупреждения: Карасёв, 7, Долгов, 90, Тетрашвили, 90, Шомуродов, 90+2, Шелия, 90+3.


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Теги: Тамбов Ростов
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