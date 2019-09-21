Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил летнюю трансферную кампанию армейцев и поделился ожиданиями от этого сезона.
"Трансферную кампанию оценю на четверку с минусом. Одной из основных задач для нас было подписать нападающего, но по разным причинам сделать это не удалось. Рассматривали разные варианты. Кто-то не захотел ехать в Россию, по кому-то у нас были большие сомнения в качестве. Были в числе кандидатов и форварды из нашего чемпионата. Вели переговоры по трансферу Николая Комличенко из «Млады Болеслав», но тот формат сделки, который мы предложили, не устроил чешский клуб.
Как бы то ни было, я считаю, что команда у нас достаточно боеспособная. Главное, чтобы наконец-то прервалась эпидемия травм. Верю, что нынешний сезон сложится для нас удачно. Приложим для этого все усилия", - цитирует Бабаева ПФК ЦСКА.
Роман Бабаев: верю, что сезон сложится для ЦСКА удачно. Приложим для этого все усилия
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