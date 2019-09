Денис Глушаков: не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей

View this post on Instagram

Годы идут, дружба остается. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь, все было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей?? @kombarov_23 @kkombarov #дружба #футбол #комбаров #глушаков#рпл #россия#самара #грозный #ахмат#крыльясоветов#московскаяобласть #ростовскаяобласть #миллерово #домодедово