Денис Глушаков: не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей

Хавбек грозненского "Ахмата" Денис Глушаков на своей странице в инстаграме опубликовал пост о дружбе с защитником самарских "Крыльев Советов" Дмитрием Комбаровым."Годы идут, дружба остаётся. Конфликты, примирения, веселье, взаимопомощь — всё было у нас! Не хватает второго Комбарика! Скучаю, друзья! И вообще! Не имей 100 рублей, а имей 100 комбарей", — написал Глушаков.