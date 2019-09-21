Артем Дзюба попросил болельщиков создать петицию, чтобы РПЛ засчитала его отмененные голы

"В концовке матча умолял Сергея Карасева засчитать гол. Потому что было шоу. Публика требовала гол. Красивая потрясающая комбинация. Ну чуть-чуть там пузо у Мака торчало, но это футбол. Я вообще расстроен.
Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы гол засчитали. Ну нельзя такие не засчитывать! В касание принял, отдал, принял — гол! Это против футбола. Я всегда любил VAR, теперь ненавижу VAR. Могли бы все пять голов не засчитать, а мои два засчитать. Но ничего это футбол, пойду расстроюсь, поплачусь в подушку. Обидно, черт возьми", — цитирует Дзюбу ФК "Зенит".
? Когда хотел выиграть с теннисным счётом, но гол отменили#РПЛ #ЗенитРубин #Дзюба pic.twitter.com/hnsJK2ibx1— Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 21, 2019