Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 10-го тура РПЛ сравнил стиль команды Валерия Карпина со стилем "Ливерпуля".
"Я после игры подошел к Карпину и сказал: если бы чуть-чуть выше скорости сегодня были у "Ростова", то я бы подумал, что мы играем против "Ливерпуля". На самом деле очень похож стиль. Этой команде невероятно сложно противодействовать. Надо отдать должное нашим ребятам, всему тренерскому штабу, мы очень тщательно подготовились к этому матчу.
При оборонительных действиях мы сегодня были на высоте. Что касается атакующих действий, то нам удалось провести более качественный матч, чем раньше. Наверное, это связано с тем, что появилась конкуренция за счет неплохих исполнителей, которые сегодня решили исход матча", - цитирует Григоряна Sport24.ruю
Александр Григорян: стиль "Ростова" очень похож на стиль "Ливерпуля"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»