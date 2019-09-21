Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал победу над "Рубином" со счетом 5:0 в матче 10-го тура РПЛ.
— Судя по счету, проблем никаких не было. Действительно так все легко было?
— Да нет, в первом тайме "Рубин" нас навязывал борьбу на каждом участке поля. У них линия обороны играла очень высоко. Старались играть через фланги, были моменты, но мы знали, что игра будет до гола — чем раньше мы забьем, тем раньше "Рубин" откроется. Потому что "Рубин" — атакующая команда, они побегут отыгрываться, у нас появятся зоны. Так и получилось во втором тайме.
— В перерыве что вам сказал Сергей Семак? Голевая феерия началась во втором тайме, как перестраивали игру?
— Он сказал продолжать в том же темпе, не сбавлять ритм, мы обязательно забьем, если продолжим так же играть. Я думаю, мы сегодня выполнили установку тренера, забили хорошие мячи и во втором тайме показали качественный, атакующий футбол.
— Вам тоже удалось отличиться. Прокомментируйте эпизод, было видно, что весь матч вы были нацелены на ворота.
— Был эпизод во втором тайме, когда я два раза подряд потерял мяч — я бы, наверное, на месте тренера поменял себя. Но я остался на поле и понял, что нужно собраться. В моменте гола я побежал, хотел очень сильно забить, даже Дзюбе сказал, когда счёт стал 3:0: "Артем, хочу очень сильно забить". Мак пробил, мяч отлетел, на фарте попал в перекладину. Самое главное, что гол засчитали, а то сегодня VAR против нас работал.
Sport24.ru
Олег Шатов: когда счет стал 3:0, сказал Дзюбе: "Артем, хочу очень сильно забить"
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