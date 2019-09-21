Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, почему для команды Сергея Семака было важно обыграть "Рубин" (5:0) в матче 10-го тура РПЛ и выразил сожаление в связи с тем, что Сергей Карасев не засчитал три гола сине-бело-голубых.
"Как бы ни было тяжело, мы играли дома перед своими болельщиками. После хорошего начала в Лиге чемпионов (ничья 1:1 на выезде с "Лионом") нам было важно сегодня выиграть и набрать хорошее настроение перед кубковой игрой.
Жаль, что судья не засчитал три наших гола. Но хорошо, что мы смогли усилить давление, упрочить наше преимущество, добыть важные три очка и победить", - цитирует Барриоса Sport24.ru.
Вильмар Барриос: жаль, что судья не засчитал три гола "Зенита"
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