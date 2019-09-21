Григорий Иванов: по Эль-Кабиру и Ильину в "Урал" официально никто не обращался

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что в клуб не поступали предложения о трансферах ведущих игроков.— Их все время отправляют в разные команды, но к нам официально никто не обращался. Ни за Ильиным, ни за Эль-Кабиром. Но для нас это хорошо, пусть лучше в "Урале" играют.— У всех ребят действующие контракты. Будем смотреть на предложения, которые нам поступят. При этом будем искать новых игроков. Взяли несколько мальчишек, которые играют теперь у нас. Так что, думаю, ничего страшного не произойдет.