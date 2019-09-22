"Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки. Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодёжи КС. Поэтому привлекать его в "Крылья" в каком бы то ни было качестве клуб не будет.
Да и для Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и "разговаривали по-мужски" с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат", - цитирует Азарова ГТРК "Самара".
Дмитрий Азаров: Мамаев в "Крыльях"? Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о том, что Павел Мамаев может перейти в "Крылья Советов".
Фото: "Чемпионат"
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