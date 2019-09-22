Дмитрий Азаров: Мамаев в "Крыльях"? Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал слухи о том, что Павел Мамаев может перейти в "Крылья Советов".

Фото: "Чемпионат"