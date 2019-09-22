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Защитник "Торпедо" Шустиков: попробуем обыграть "Крылья" и пройти дальше

Защитник "Торпедо" Сергей Шустиков поделился ожиданиями от матча с "Крыльями Советов" в 1/16 финала Кубка России.

"Мы начали готовиться уже к предстоящей встрече с самарскими "Крыльями Советов" в рамках Кубка России. Провели восстановительную тренировку сразу после матча с "Томью". Поэтому пришлось чуть подольше задержаться на стадионе. Надеюсь, что сил на матч с "Крыльями" хватит. Уверен в этом. У нас очень хорошая команда, организованная. Плюс с "Крыльями" будет двойная мотивация, надо же попробовать свои силы с представителем РПЛ. Попробуем их обыграть и пройти дальше. Когда будем разбирать игру самарцев? На "карантине" подробно все разберем, будем готовы к среде на все сто процентов", — цитирует Шустикова News.ru.


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Теги: Шустиков Торпедо Крылья Советов
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