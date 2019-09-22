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"Динамо" - "Сочи": стали известны стартовые составы

22 сентября в Москве состоится матч 10-го тура РПЛ, в котором "Динамо" примет на "ВТБ Арене" "Сочи".

"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп.

Запасные: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Грулев, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Шейдаев.

"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз, Мостовой, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный.

Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.


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Теги: Динамо Сочи
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