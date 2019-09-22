"Динамо" - "Сочи": стали известны стартовые составы

22 сентября в Москве состоится матч 10-го тура РПЛ, в котором "Динамо" примет на "ВТБ Арене" "Сочи".



"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Рауш, Шиманьски, Игбун, Филипп.



Запасные: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Калинин, Ордец, Грулев, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Шейдаев.



"Сочи": Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Померко, Полоз, Мостовой, Лагатор, Нобоа, А. Заболотный.



Запасные: Фролов, Н. Заболотный, Юрганов, Маргасов, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.