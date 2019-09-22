В матче 10-го тура чемпионата России "Локомотив" одержал гостевую победу над "Оренбургом" - 3:2.
Чемпионат России
10 тур
Голы: Баринов, 10, Смолов, 48 (пенальти), Рогич, 69, Эдер, 88, Кулишев, 90+2
Оренбург: Климович, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Радакович, Мишкич, Алвеш (Кулишев, 81), Шкофлек (Афонин, 64), Рогич (Чуканов, 88), Деспотович.
Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов (Идову, 90), Жемалетдинов, Крыховяк (Коломейцев, 68), Мариу, Смолов (Эдер, 75).
Предупреждения: Игнатьев, 33, Живоглядов, 45+1, Коломейцев, 77
"Локомотив" одержал гостевую победу над "Оренбургом"
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