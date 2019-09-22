Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Оренбургом" (3:2).
"Легко в матчах с "Оренбургом" не бывает. Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу. Обе команды много играли на атаку, отсюда обилие голов.
Мы дали сопернику много свободы на флангах, от защитников "Оренбурга" было много подач. Во втором тайме мы пропустили с них два гола. Но в центральной оси преимущество имели мы.
Конечно, хочется забивать все моменты, но, в целом, футболисты провели хороший матч. Мы довольны, что взяли три очка", - цитирует Семина пресс-служба клуба.
Юрий Семин: легко в матчах с "Оренбургом" не бывает
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