В матче 10-го тура молодежного первенства клубов РПЛ ЦСКА на своем поле крупно проиграл "Краснодару" - 1:4.
Молодёжное первенство
10 тур
Голы: Самарциев, 25 (пен.), Шехов, 34, Самарциев, 41, Абрамушкин, 47 (авто.), Мавлянов, 68
ЦСКА: Едапин, Конюхов (Хабибуллоев, 85), Савиных, Абрамушкин, Тесленко, Шехов (Востриков, 46), Янов, Крачковский, Пряхин, Шаповалов (Осмоловский, 75), Н'Диайе
Краснодар: Сафронов, Бородин, Исаенко, Корнюшин (Фурин, 80), Никитин, Котов (Пелих, 71), Кратков, Самарциев (Кокоев, 76), Бенедык (Мавлянов, 46), Пидлисняк, Волков (Ознобихин, 63)
ЦСКА со счетом 1:4 проиграл "Краснодару" в молодежном первенстве
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