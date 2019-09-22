Президент "Оренбурга" Владимир Кияев после поражения от "Локомотива" (2:3) в 10-м туре чемпионата России заявил, что считает справедливым исход игры.
"Не получилось, как минимум, свести к ничьей. Конечно, хотелось и выиграть, но если объективно смотреть, то "Локомотив" — очень серьезный соперник, счет сегодня по игре.
Не знаю, повлияла ли как-то психологически победа "Локомотива" над "Байером" в начале встречи, но не надо было пропускать первый гол, в моменте с пенальти тоже ошибка была. Пенальти бесспорный, но надо было без него обойтись. Хорошо, что забили второй мяч, проигрывать 2:3 не так обидно. Но мы надеялись на чудо", - цитирует Кияева Sport24.
Президент "Оренбурга": проигрывать 2:3 не так обидно
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