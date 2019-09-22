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Равиль Сабитов: "Локомотив" в матче с "Оренбургом" не продемонстрировал всей своей силы

Российский тренер Равиль Сабитов, ранее выступавший за "Локомотив", а ныне являющийся спортивным директором пермской "Звезды" в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "железнодорожников" против "Оренбурга" (3:2) в 10-м туре Премьер-Лиги.
astv.ru
- Об игре:

Столичная команда победила в этом матче за счёт класса, "Локомотив" не продемонстрировал всей своей силы. Более того, могу сказать, что, скорее, это "Оренбург" проиграл, нежели "Локомотив" выиграл. Это можно объяснить состоянием московской команды после очень тяжёлого матча Лиги чемпионов против "Байера" (2:1). Коллектив Юрия Сёмина после этой встречи эмоционально полностью выхолощен и, конечно, в Оренбург "Локомотив" приехал не в самом лучшем своём состоянии. Это всё играло на руку "Оренбургу", такого соперника можно было и нужно было дожимать. Но этого не случилось.

"Локомотив", опять же, играл на классе, в какой-то степени расслабленно, учитывая небольшой запас сил, и всё равно команда регулярно вела в счёте по ходу матча. Обратите внимание, пропускать москвичи стали сразу как только был заменён Крыховяк, который является крайне важной фигурой для "Локомотива".

- О борьбе "Оренбурга" за место в Премьер-Лиге:

Это очень хорошая команда, она должна избежать стыковых матчей, поскольку у неё хороший подбор футболистов и есть необходимые условия для сохранения прописки в высшем дивизионе. Единственное, как мне кажется, "Оренбургу" необходимо играть чуть-чуть агрессивнее, понаглее. Нельзя играть с уставшим "Локомотивом" от обороны, тем более у себя дома. Такими моментами и таким состоянием соперника нужно пользоваться. А так, у "Оренбурга" хорошая команда.

- О матче 11-го тура "Локомотив" - "Зенит":

Если попробовать спрогнозировать результат, я бы сказал что будет боевая ничья. Это два лидера отечественных футбола, оба коллектива находятся в неплохой форме, но я не думаю что они будут рисковать в очном матче.

- О лучшем футболисте матча "Оренбург" - "Локомотив":

Я бы назвал Крыховяка. Футболист такого плана и таких качеств, на мой взгляд, вообще необходим любой команде Премьер-Лиги, потому что он выполняет огромный объём работы, отрабатывает в обороне и очень продуктивно подключается к атакам. Поляк лучший игрок не только минувшего матча, но и в целом "Локомотива" на сегодняшний день.


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Теги: Сабитов Локомотив Оренбург
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