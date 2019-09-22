Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов после поражения от "Локомотива" (2:3) в 10-м туре Премьер-лиги посетовал на нереализованные голевые моменты.
"Очень обидно в таком матче не взять хотя бы очко. Сегодня команда провела добротный матч в плане атакующих действий. Забили два гола "Локомотиву", который умеет обороняться и пропускает не так просто.
Было еще больше предпосылок для голов — нанесли 22 удара по воротам соперника. Только этим ударам не хватает точности. Это касается и предыдущего матча с "Рубином". Оказывались в идеальных условиях, но не попадали в ворота. Было достаточно и фланговых атак, когда нужно было только вложить мяч в ногу и когда соперники уже были отыграны.
Есть понимание, как двигаться дальше. Есть хорошие ощущения от игры команды, от новичков. Жаль, что не хватает времени", - цитирует Федотова Sport24.
Владимир Федотов: обидно, что в таком матче с "Локомотивом" не взяли хотя бы очко
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