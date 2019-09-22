» » И даже дубля Игбуна для "Динамо" мало. Великолепный Зе и беспощадный Карапетян вытащили "Сочи" на 12-е место

И даже дубля Игбуна для "Динамо" мало. Великолепный Зе и беспощадный Карапетян вытащили "Сочи" на 12-е место

Слай лучший игрок самого сочного матча тура, но его старания перечеркнули действия защитников. "Динамо" пропускает трижды, а команда Точилина выходит и из зоны вылета, и из зоны стыков.
Фото: РИА Новости
В прошлую субботу "Сочи" не удалось продолжить победную серию, начатую после мощных 3:0 в Казани - "Локомотив" оказался сильнее. Неудачный результат побудил Александра Точилина сделать большое количество изменений в стартовом составе. И только одно из них было вынужденным - Цаллагов получил дисквалификацию. А Юрганов, Калугин, Бурмистров и Карапетян отправились на лавку исключительно по воле наставника. При этом в основу вернулся восстановившийся после травмы Новосельцев, а компанию в защите ему составил дебютант Мевля.

У "Динамо" была тоже не самая плодовитая на очки серия, но все-таки она основана на положительных компонентах. "Бело-голубые" не пропускали и соответственно не проигрывали в матчах с "Тамбовом", "Крыльями" и "Уфой". Не стоит сомневаться, что Хохлова все еще не устраивает качество реализации опасных моментов, но к каким-то резким изменениям он вполне резонно пока не прибегает. Все его перестановки сегодня были логично объяснимыми - Шиманьски заменил травмированного Н'Жи, Нойштедтер уступил место отбывшему дисквалификацию Каборе, а восстановившийся после повреждения Шунич вытеснил из состава Рыкова.


Любопытно, что Хохлов перед матчем заявил следующее - между последними двумя выбор в пользу Шунича пал по той причине, что он лучше ведет верховые единоборства и он будет полезнее в борьбе с Заболотным. И по статистике Тони действительно выигрывал верх у Антона, но тут есть сразу два "но". Первое заключается в том, что другие защитники были не так хороши в воздухе, и форвард "Сочи" все равно цеплялся за передачи своих товарищей. Второе же "но" в том, что Зе все равно забил.

Свой шанс он нашел в ударе в касание, который вышел поистине фантастическим как по красоте, так и по точности. И вроде подача Нобоа со штрафного вышла достаточно будничной, и в выигранной Мостовым у Рауша верховой борьбе не было чего-то потенциально опасного, но как мастерски исполнил свою работу Заболотный! У Лещука не было реальной возможности спасти "Динамо", но его прыжок только добавил голу эффектности.


1:0 в пользу "Сочи" нельзя назвать не справедливым результатом к исходу первой трети матча. Гости уверенно держали оборону, пытались убегать в контратаки и смотрелись неплохо. Долгое время у "Динамо" были лишь бесперспективные дальние удары. Более-менее стоящий эпизод у ворот Джанаева случился за несколько минут до гола Заболотного, когда Шиманьски зарядил под перекладину. "Бело-голубым" не хватало скорости, не хватало интересных и неожиданных мыслей, не хватало элементарных точных подач с флангов.

Неудивительно, что сразу после перерыва Хохлов решился на двойную замену. Первым кандидатом на нее стал Паршивлюк, которого тот же Кудряшов переигрывал не только на своей половине поля, но и на чужой. Вторым отправившимся отдыхать футболистом был Филипп. Немецкий атакующий полузащитник полностью выпал из игры. С мячом он оказывался реже всех, а обращался с ним хуже всех - 37 процентов его передач были неточными.

Судя по всему, за те 15 минут, что разделили первый и второй тайм, главный тренер "Динамо" не только придумал две перестановки, но и дополнил их эмоциональной речью. Буквально сразу же "москвичи" активнее пошли в атаку, взвинтили скорости. Результат не заставил себя долго ждать - на 50-й минуте счет стал равным. Панченко разогнал наступление, Шиманьски выполнил прострел, Игбун нанес решающий удар.


Скучноватый первый тайм стал забываться с приличной скоростью. Акценты в игре практически полностью сместились в сторону атаки. "Сочи" не спешил садиться к своим воротам и отвечал сопернику ударами Заболотного и Полоза. "Динамо" же продолжало бежать вперед на увеличенных скоростях. Обмен голами в этой ситуации, может быть, и не был самым очевидным развитием событий, но по факту стал самым вероятным.

Мячи, правда, оказались забиты после штрафных, но разве сейчас это принципиально? Куда важнее, что Игбун оформил дубль, а Мевля исправил свои ошибки в обороне и вернул "Сочи" в игру.


Безусловно, пропущенные голы стали следствием еще и плохих действий обороняющихся. В обоих эпизодах с Игбуном Мевля лишь обозначал сопротивление, а Новосельцев давал соперникам сделать голевой прострел и голевую скидку. У "Динамо" же случилась какая-то коллективная расслабленность, которая и привела к тому, что Мевля спокойно расстреливал ворота Лещука.


Но что интересно - тренеры не стали делать замен на укрепление обороны. И Хохлов, и Точилин делали все, чтобы именно их команда в первую очередь забила больше. Конечно, при равном счете было бы безумием идти в атаку без оглядки назад. Опасные моменты стали возникать с более длительными временными расстояниями между друг друга, но самое главное, что они все-таки продолжали рождаться. И ведь сложно сказать, кто ближе был к победе.

Хорошо, что игра сама расставила все на свои места. На последней минуте основного времени матча "Сочи" вырвал победу. Рауш не смог совершить перехват в центре поля, что привело сначала к проходу Нобоа и дальнему удару в штангу, а затем к добиванию Карапетяна, который был один в пустой зоне Рауша. Хотя, конечно, вопросы вызывают действия не только Рауша, но и Шунича. Капитан "Динамо" абсолютно напрасно раньше времени выключился из игры, а ведь у него были бы шансы помешать Карапетяну, если бы он не остановился.


Таким образом, "Сочи" второй раз в этом сезоне забивает на выезде 3 гола, и это позволяет ему одержать вторую же победу. С учетом дополнительных показателей "сочинцы" по итогам 10-ти туров оказываются не только вне зоны прямого вылета, но и вне зоны стыков. Безусловный успех команды Точилина. "Динамо" же формально проигрывает впервые с 18 августа. Однако набранных очков у него всего лишь на одно больше, чем у "Сочи". И вот уже кажется, что будущее Хохлова снова под вопросом...


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Теги: Динамо Сочи Заболотный Игбун
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