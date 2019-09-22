Дмитрий Хохлов: если в первом тайме нас на поле просто нет, то во втором возвращаться в игру тяжело

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Сочи" (2:3).



"Если один тайм мы не играем и нас на поле просто нет, то во втором тайме возвращаться в игру тяжело. Нам это удалось, но потом опять стандарт - пропустили. Третий гол вообще не хочу разбирать. Я в раздевалке уже все сказал", - сказал Хохлов.