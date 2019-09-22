"Арсенал" сыграл вничью с "Уралом"

В матче 10-го тура чемпионата России "Арсенал" дома сыграл вничью с "Уралом" со счетом 1:1.



Чемпионат России



10 тур



Голы: Бауэр, 25, Августиняк, 48



Арсенал: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий (Лесовой, 72), Костадинов, Луценко (Тудорие, 57), Э. Кангва.



Урал: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Поляков, Димитров (Кухарчик, 83), Бавин (Егорычев, 46), Емельянов, Эль Кабир, Августиняк, Панюков (Бикфалви, 70), Ильин.



Предупреждения: Горбатенко, 3