Нападающий "Динамо" Сильвестр Игбун поделился впечатлениями от матча 10-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:3).
"Рад, что забил два гола, но я не удовлетворен результатом, потому что мы проиграли. Первый гол забил после хорошего паса Шиманьского, который оставил не у дел соперников. Мне оставалось одним касанием обработать мяч и вторым пробить. Второй гол случился после навеса, когда я выбрал удачную позицию. Мы вели 2:1, но, к сожалению, пропустили два гола. Печально. Нам нужно извлечь уроки, чтобы это не повторилось.
В раздевалке тренер говорил об игре, о том, что нужно быть готовым играть с первых минут. Если хочешь выиграть, надо быть наготове все 90 минут. Он был расстроен. Мы все ответственны за это поражение. Нужно двигаться дальше и думать о следующей игре", - цитирует Игбуна ФК "Динамо".
Сильвестр Игбун: тренер в раздевалке был расстроен результатом. Мы все ответственны за это поражение
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»