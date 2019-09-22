Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал игру бело-голубых в матче 10-го тура РПЛ с "Сочи" (2:3), а также оценил перспективы главного тренера команды Дмитрия Хохлова.
"Проигрывать дома — всегда болезненно для любой команды. А проиграть команде, которая внизу находится — вообще. Сегодня игры от "Динамо" я не увидел. Ее просто не было.
Отставка Хохлова? Если руководство клубаготово менять тренера, то у них уже обязательно должна быть кандидатура.
Кого бы я хотел видеть в роли тренера "Динамо"? Юргена Клоппа", - цитирует Силкина Sport24.ru.
Дмитрий Силкин: хочу видеть у руля "Динамо" Юргена Клоппа
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