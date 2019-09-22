Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:1).
"Учитывая, что не забили пенальти и вернулись в игру, обидно и неприятно играть вничью. Но учитывая то, как мы провели первый тайм… К нам есть вопросы: надо было в первом тайме играть, как во втором. В первые 45 минут не было страсти, не было агрессии", - цитирует Парфенова ФК "Урал".
Дмитрий Парфенов: в первом тайме у "Урала" не было страсти и агрессии
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