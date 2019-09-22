В матче 10-го тура чемпионата России "Краснодар" в гостях потерпел поражение от ЦСКА со счетом 2:3.
Чемпионат России
10 тур
Голы: Влашич, 32 (пен), 41, Чалов, 37 - Берг, 57, 61.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Шарлия, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Сигурдссон (Бийол, 64), Чалов.
"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий (Сулейманов, 46), Уткин (Берг, 46), Олссон, Кайо (Камболов, 72), Ари, Вандерсон.
Предупреждения: Ахметов, 23, Скопинцев, 40, Сулейманов, 58.
ЦСКА со счетом 3:2 обыграл "Краснодар"
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