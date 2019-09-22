Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко прокомментировал ничейный результат в матче 10-го тура РПЛ против "Урала" (1:1).
"Много пропускаем со стандартов. Работаем над этим. Но счет закономерен. Дальние удары? Погода такая, поэтому просили игроков больше бить. Трава мокрая, отскоки могли быть, поле сложное для вратарей. Но эффективности было мало", - цитирует Черевченко "Матч ТВ".
Игорь Черевченко: ничья в матче "Арсенал" - "Урал" закономерна
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