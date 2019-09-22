Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (2:3) в матче 10-го тура РПЛ.
"Два разных тайма. Мы плохо начали, совсем мяч не держался. Две замены поменяли ход игры: забили два, могли еще сравнять. Второй тайм понравился. Если продолжить играть так, у нас все будет хорошо.
Кайо? В принципе для дебюта он выступил неплохо. Конечно, ошибался, но в первом тайме плохо выглядела вся команда", - цитирует Матвеева Sport24.ru.
Сергей Матвеев: второй тайм понравился. Если продолжить играть так, у "Краснодара" все будет хорошо
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