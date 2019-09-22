Никола Влашич: наверное, нужно было получить такую встряску, как в Болгарии

Rusfootball.info Григорий Калёнов. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 10 тура чемпионата России и рассказал, как команда пережила разгром от «Лудогорца», передаёт корреспондентГригорий Калёнов.

Фото: Rusfootball.info

– Мы провели идеальный первый тайм, забили три гола. Во втором нужно было продолжать играть так же, мы говорили об этом. Но что-то пошло не так, мы отпустили игру. «Краснодар» хорошая команда, они забили два гола, стало сложнее. Но я очень счастлив победе.



– Два гола, результативная передача – это ваша лучшая игра в сезоне?



– Да, но не важно, кто забил или отдал голевую, главное – победа команды.



– Насколько сложно было восстановиться после тяжелого поражения в Болгарии?



– Да, было тяжёлое восстановление, мы всю ночь провели в дороге. Мы не сыграли там в свою игру. Я думаю, у любой команды случаются за сезон 1-2 таких матча. Наверно, нужно было получить такую встряску. Стараемся забыть то поражение и идти дальше, – сказал Влашич.