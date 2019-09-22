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Никола Влашич: наверное, нужно было получить такую встряску, как в Болгарии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром» (3:2) в матче 10 тура чемпионата России и рассказал, как команда пережила разгром от «Лудогорца», передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
Фото: Rusfootball.info
– Мы провели идеальный первый тайм, забили три гола. Во втором нужно было продолжать играть так же, мы говорили об этом. Но что-то пошло не так, мы отпустили игру. «Краснодар» хорошая команда, они забили два гола, стало сложнее. Но я очень счастлив победе.

– Два гола, результативная передача – это ваша лучшая игра в сезоне?

– Да, но не важно, кто забил или отдал голевую, главное – победа команды.

– Насколько сложно было восстановиться после тяжелого поражения в Болгарии?

– Да, было тяжёлое восстановление, мы всю ночь провели в дороге. Мы не сыграли там в свою игру. Я думаю, у любой команды случаются за сезон 1-2 таких матча. Наверно, нужно было получить такую встряску. Стараемся забыть то поражение и идти дальше, – сказал Влашич.


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Теги: Влашич ЦСКА Краснодар
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